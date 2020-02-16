بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم 16/2/2020 بالجولة 24 الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

تتجه أنظار محبي الكرة الإسبانية إلى ملعب سانتياجو برنابيو من أجل مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر، يستقبل ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو اليوم الأحد 16/2/2020 في إطار فعاليات الجولة الـ 24 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ويبحث فريق العاصمة مدريد عن فوزه السادس على التوالي في الدوري المحلي.



سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر اليوم عبر beIN SPORTS HD3 بصوت المعلق حفيظ دراجي، حيث أعلنت شبكة بي ان بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو على شاشاتها بصفتها الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني “الليغا”.

كما ونقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بعدة جودات، في حالة انقطاع البث يُمكنك تحديث الصفحة من جديد.

Advertisements

بث مباشر : ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

يقدم ريال مدريد تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان موسماً متميزاً، حيث يتصدر لوس بلانكوس حالياً قائمة جدول ترتيب الليجا برصيد 52 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الوصيف، وفاز في مباراته الأخيرة 4-1 على أوساسونا وسجل الأهداف كل من إيسكو وسيرجيو راموس و لوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش في انتصار ريال مدريد على اوساسونا في الجولة الماضية.

وجاء انتصار الريال الأخير بعد خروجه من بطولة كأس ملك إسبانيا، عقب هزيمته أمام ريال سوسيداد 4-3، لكنه عاد للطريق الصحيح، وفاز فريق زين الدين زيدان في آخر خمس مباريات حتى الآن، ولم يخسروا في 14 مباراة بالدوري، سواء على أرضه أو خارجه، حيث فاز في ثماني مباريات وتعادل ثلاث مرات. وكانت آخر خسارة للفريق الملكي 1-0 على يد مايوركا في أكتوبر الماضي، ويتجهون إلى مواجهة ضد سيلتا فيجو من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات والتقدم أكثر نحو التتويج بلقب الليجا لهذا الموسم.

وأحيا فريق المدرب أوسكار جارسيا أمله في البقاء في دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه الصعب على إشبيلية 2-1 في بالايدوس، يعنى ذلك ابتعادهم عن منطقة الهبوط إلى حد ما، والثلاث نقاط كانوا بمثابة استعادة الروح المعنوية للفريق، والقفز من أسفل الجدول إلى المركز السابع عشر، وكان الانتصار الأخير أيضاً قد خفف بعض الضغط على المدرب الذي بدأ يشعر بالتوتر بسبب نتائج الفريق المخيبة منذ بداية الموسم.

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو تذاع مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر اليوم 16 فبراير 2020 في تمام الساعة 11:00 السعودية وقطر، 10:00 بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، وتنقل مباراة ريال مدريد اليوم ضد سيلتا فيغو عبر قناة بي إن سبورت HD3 بصوت المعلق حفيظ دراجي.