مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء الرياضي بث مباشر اليوم 16-02-2020 البطولة العربية للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

يحل نادي الرجاء المغربي ضيفاَ ثقيلاَ على النادي الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية" بكأس محمد السادس للأندية الابطال"، ويسعى ممثل مصر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ممثل المغرب الشقيق، وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.



ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل المغرب خاصة وأن لقاء العودة أمام الرجاء لن يكون باللقاء السهل على النادي الإسماعيلي، لذا فان المدير الفني للنادي الإسماعيلي يسعى للخروج بأفضل نتيجة ممكنة خاصة وأن المباراة على أرض وبين جماهير النادي الإسماعيلي.

موعد والقنوات الماقلة لمباراة الإسماعيلي والرجاء بالبطولة العربية:

هذا وتنطلق مباراة الإسماعيلي والرجاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المنامة ، السادسة مساء بتوقيت العاصمة الليبة طرابلس ، الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس ، الساعة السابعة مساء بتوقيت الدوحة القطرية ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت مسقط ، الساعة السابعة مساء بتوقيت الكويت ، الساعة الرابعة مساء بتوقيت الرباط المغربية ، الساعة السابعة مساء بتوقيت جزر القمر ، الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد ، الساعة السابعة مساء بتوقيت صنعاء، الساعة الرابعة مساء بتوقيت موريتانيا، وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS 2 HD ويعلق على المباراة سعيد الكعبي.

تشكيلة الإسماعيلي المتوقعة لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: أسامه إبراهيم، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد هاشم، محمود البدري.

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خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا ، محمد صادق، أحمد مدبولي ، همام طارق، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

تشكيل الرجاء المتوقع لمواجهة الإسماعيلي بالبطولة العربية:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

الدفاع: عمر بوطيب ـ عبد الجليل جبيرة ـ عبد الرحيم شاكير ـ سند الورفلي.

الوسط: نجوما ـ عمر العرجون ـ أيوب نناح.

الهجوم: محسن متولي ـ سفيان رحيمي ـ بين مالانجو.

هذا ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة جمعها الفريق بعد خوض 17 جولة تمكن خلالها الدراويش من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 3 مباريات والخسارة في 8 مباريات، في المقابل يتواجد الرجاء البيضاوي المغربي في المركز الرابع في ترتيب الدوري المغربي برصيد 24 نقطة بعدما خاض 14 مباراة تمكن خلالها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والخسارة في 3 مباريات.