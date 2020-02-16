سون يستغل الخطأ الدفاعي ويهدي توتنهام 3 نقاط غالية في الوقت القاتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

ضمن فعاليات الجولة 26 من منافسات ​الدوري الانكليزي​ الممتاز "البريمرليغ"، اهدى لاعب ​نادي توتنهام​، الكوري سون فريقه انتصاراً قاتلاً في الثواني الاخيرة من اللقاء ليحقق فوزاً مهماً وثميناً خارج قواعده بنتيجة 3 - 2 بعد مباراة مثيرة امام مضيفه فريق ​استون فيلا​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب فيلا بارك.



ويالعودة الى مجريات المباراة، افتتح اصحاب الارض التسجيل مبكراً في الدقيقة التاسعة بعد تسديدة من اللاعب انوار الغازي ارتطمت بالمدافع ​توبي الديرفيريلد​ ودخلت الشباك ليسجل هدفاً في مرماه مهدياً استون فيلا التقدم 1 - 0، وبعد ذلك انتفض الضيوف وسرعان ما ادركوا التعادل في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب توبي الديرفيريلد الذي اصلح خطاه بعد استثماره تمريرة زميله داير لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1 - 1.

وفي الشوط الثاني، سرعان ما خطف ​السبيرز​ ركلة جزاء بعد دقيقتين فقط ولكن الكوري سون اضاعها بعد تألق الحارس الاسباني المخضرم رينا لكن سرعان ما عاد وسجل سون هدف التقدم لكتيبة المدرب البرتغالي ​مورينيو​، وبعد ستة دقائق فقط مرر المتألق ​غريليش​ تمريرة سحرية أكملها زميله الدولي ​بيورن انغلز​ في الشباك مدركاً التعادل 2 - 2 الذي صمد حتى الثواني الاخيرة اللقاء رغم العديد من الفرص الضائعة لدى الطرفان، الى ان اتى الخطا الدفاعي من اصحاب الارض الذي سرعان ما اقتنص منه الكور الجنوبي سون فرصة ذهبية وسجله هدفاً غالياً اهدى به 3 نقاط مهمة للغاية للسبيرز بعد حسم المباراة بنتيجة 3 - 2.