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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد بيريشيا 2-0 (فيديو) الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يوفنتوس يحقق المطلوب أمام بريشيا وخماسية لفيورنتينا في مرمى سامبدوريا
الأحد 16 فبراير 2020
ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم، تمكن يوفنتوس من تحقيق المطلوب منه أمام بريشيا، وفاز بنتيجة هدفين مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب أليانز ستاديوم والذي شهد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وإنتظر يوفنتوس حتّى الدقيقة 38 لتسجيل الهدف الأول عن طريق نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا من خلال ضربة حرّة على قرب من منطقة الجزاء، طُرد بسببها لاعب بريشيا فلوريان أيي.
وفي الشوط الثاني، أضاف خوان كوادرادو الهدف الثاني للسيدة العجوز في الدقيقة 75.
وأصبح يوفنتوس بالصدار بفارق 3 نقاط عن الإنتر و4 نقاط عن لاتسيو قبل المواجهة المنتظرة بينهما الليلة على ملعب الأولمبيكو.
بدوره، مُني سامبدوريا بهزيمة قاسية على أرضه أمام فيورنتينا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، فيما إستطاع بارما أن يحقق إنتصارا ثمينا على حساب ساسولو بنتيجة 1-0 خارج أرضه.
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