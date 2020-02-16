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إعلام المصريين يوضح حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر المصري

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جدة - عمرو شويل قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة مسئولة عن تنظيم مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ، في دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتتمثل فى التفاصيل الخاصة بدخول اللاعبين والنقل الأرضي والفضائي للمباراة هي مسئولية الشركة بشكل مباشر.

 

أضاف صالح أن الأمور الخاصة بإقامة حفل قبل المباراة أو بعد المباراة أو حتى احتفالية بحضور اللاعبين إلى دولة الإمارات فهي أمور تخص الجانب الإماراتي، وليس للشركة أي علاقة بها.

 

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وأكد صالح أنه لا يعلم أي شيء عن حفل الفنان محمد رمضان، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الشركة مسئولة عن تنظيم مباراة السوبر لثلاث سنوات متتالية، ولم ننظم أي حفلات في أي مباراة منها من قبل.

 

وشدد صالح على أن الشركة تستلم ملعب المباراة وتبدأ مسئوليتها في إدارته قبل المباراة، ثم تعيده إلى المسئولين الإماراتيين مرة أخرى عقب المباراة، وما دون ذلك ليس للشركة أي مسئوليات أخرى.

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