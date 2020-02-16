شكرا لقرائتكم الزمالك يخطر "كاف" باستضافة مباراة الترجى بدورى الأبطال على استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن مجلس إدارة نادي الزمالك أخطر مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، بخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها يوم 28 فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، باستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع.

وأوضح المصدر ذاته إن الزمالك حصل على موافقة لخوض المباراة أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة وزيادة الجماهير الى 30 الف مشجع، في ظل أهمية المباراة وكان الاتحاد الافريقي ارسل خطابا من قبل إلى الزمالك يفيد بمواجهة الترجي التونسي يوم 28 على استاد السلام قبل أن يحصل الزمالك على الموافقة بخوض المباراة على ستاد القاهرة.

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اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الزمالك والترجى، فى ذهاب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها بالقاهرة يوم 28 فبراير الجارى ويعاون رضوان جيد كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الترجي بثلاثية مقابل هدف في كأس السوبر الأفريقي ليتوج بلقبه الرابع.

وتترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة الجديدة التى ستتجمع الزمالك ضد الترجى، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريقين فى تحد جديد، حيث التقى الفريقان الجمعة الماضى فى السوبر الأفريقى ونجح الأبيض فى الفوز باللقب الرابع فى تاريخه بعد حسم المواجهة بنتيجة 3-1.

فيما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد على اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة الترجى التونسى والتتويج بالسوبر الإفريقى، بداية من اليوم، الأحد، من أجل بدء الاستعداد لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبوظبى.