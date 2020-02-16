شكرا لقرائتكم فخر الدين بن يوسف يقود هجوم الاسماعيلي أمام الرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه للقاء الرجاء المغربى بعد قليل فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

التشكيل شهد اجراء مجموعة من التغييرات أبرزها عودة محمد مجدى حارس المرمى للتشكيل الأساسى ، بجانب همام طارق مع تواجد ابراهيم أبو اليزيد الذى يعوض قائد الفريق باهر المحمدى.

التشكيل كالتالى …

حارس مرمى .. محمد مجدى.

خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم.

خط الوسط .. محمود دونجا – محمد بيومى – محمد صادق – محمد الشامى – همام طارق.

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.

وقام لاعبو الرجاء بتفقد أرض ملعب الإسماعيلية قبل مواجهة الدراويش فى تمام السادسة من مساء اليوم ضمن منافسات دور الــ4 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

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وقامت جماهير الإسماعيلى بتحية لاعبى الرجاء وسط أجواء رياضية مثالية تحضيرا للقمة التى يشهدها ما يزيد عن 5 الاف مشجع.

ووصل لاعبو الإسماعيلى أرض الملعب منذ قليل تحضيرا للقاء الرجاء المغربى لحساب جولة الذهاب من دور الــ4 بالبطولة العربية.

وظهرت علامات الاصرار والتحفز على وجوه اللاعبين سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية وانهاء اللقاء من جولة الذهاب من أجل حصد بطاقة التأهل لنهائى البطولة التى تحمل أسم الملك محمد السادس.

وحرصت الجماهير فور وصول اللاعبين أرض الملعب على الهتاف لهم وتحفيزهم من أجل بذل قصارى جهدهم والسعى جليا نحو الانتصار.

وتوافدت جماهير الإسماعيلى علي المدرجات من أجل مؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء والمقرر انطلاقها عند الساعة السادسة من مساء اليوم فى ذهاب دور الــ4 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الجهات الأمنية تفرض تشديدات أمنية بحيث يتم السماح فقط للجماهير الحاملة للتذاكر بدخول المدرجات ، فضلا عن السادة الاعلاميين ووسائل الاعلام الحاصلة على الحقوق وفقا للضوابط الموضوعة.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور جماهيرى يصل إلى 5 آلاف مشجع بواقع 4500 مشجع أسمعلاوى و500 للفريق الضيف المغربى.