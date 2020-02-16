شكرا لقرائتكم توخيل: "الجدار الأصفر" لن يخيفني في مباراة دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أنه لا يخاف " الجدار الأصفر" وهو المدرج الجنوبي الشهير في ملعب "سيغنال إيدونا بارك" التابع لنادي دورتموند الألماني، فريقه السابق، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة يوم الأحد: لدينا بعض الشباب اعتادوا ملاعب هذا العالم وأثق بأنهم سيظهرون أفضل ما عندهم في ملعب دورتموند.

ويعرف توخيل بالجدار الأصفر لاسيما من خلال فترة توليه تدريب دورتموند في الفترة بين 2015 و2017، وتحدث عن أجواء الملعب قائلا : أعرف جيدا أي طاقة ستواجهنا، ولهذا فلن أظل طوال الوقت أعطي تعليمات من الكابينة.

Advertisements

كان سان جيرمان خرج من دور الستة عشر في السنوات الثلاث الماضية، وقال توخيل إن فريقه سيفعل كل ما في وسعه لتحقيق النجاح هذه المرة ، وأضاف: لكنه سيكون أمرا بالغ الصعوبة لأن لدينا خصم صعب.

وأضاف توخيل أنه دائما ما يقول لجدته التي يصيبها الخوف قبل المباريات: إنها مجرد رياضة في النهاية، فنحن لا نجري جراحة لأطفال ولا ننقذ حياة أحد.

تجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان لم يُهْزَم في آخر 23 مباراة خاضها، وكانت آخر هزيمة وقعت له في مطلع نوفمبر الماضي في الدوري الفرنسي.