شكرا لقرائتكم أتالانتا يقلب تأخره إلى فوز على روما ويتمسك بالرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حافظ فريق أتالانتا على تواجده في المركز الرابع بالدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ملاحقه المباشر روما 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم روما بهدف سجله إدين دجيكو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتعادل خوسيه لويس بالومينو لأتالانتا في الدقيقة 50 قبل أن يسجل ماريو باساليتيش هدف الفوز لأتالانتا في الدقيقة 59.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد روما عند 39 نقطة في المركز الخامس.