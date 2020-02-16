شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام جولدى.. وعنتر فى الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تشكيل الفريق الأبيض فى مواجهة جولدي، فى المباراة الودية التى ستقام حاليا، على ملعب النادى الأبيض، ضمن الاستعدادات لمواجهة الأهلى، فى المباراة التى ستُقام باستاد محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل، فى بطولة السوبر المصرى.

محمود جنش في حراسة المرمى.

محمد عبد السلام وأحمد عيد ومحمد عنتر وإسلام جابر في خط الدفاع.

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مصطفى فتحي وإمام عاشور ومحمد حسن وشيكابالا في خط الوسط.

كابونجو كاسونجو وعمر السعيد في خط الهجوم.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى أبو ظبى، غدًا الاثنين، قبل مباراة الأهلى المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبون والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، ومن المقرر أن يشهد اليوم عقد مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة جلسة مع اللاعبين لتقديم التهنئة لهم على التتويج بلقب السوبر بعد استقبالهم فى مطار القاهرة، وتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق السوبر المصرى على حساب الأحمر، كما ستشهد الجلسة قيام رئيس النادى بصرف المكافآت الخاصة باللاعبين عن التتويج الأخير بالسوبر الأفريقى لدعمهم وتحفيزهم قبل القمة المرتقبة.

ويدخل الزمالك مواجهة الأهلى بمعنويات مرتفعة عقب الفوز فى مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى.