شكرا لقرائتكم خبر عن زوجى السيدات يتوجان بذهبية البطولة الأفريقية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الثنائى هادية حسنى وضحى هانى فى التتويج بذهبية منافسات زوجى سيدات البطولة الأفريقية للريشة الطائرة، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بالفوز على نيجيريا بنتيجة 2 /0.

ونجح الثنائى أدهم حاتم وضحى هانى ثنائى منتخب الريشة الطائرة فى الحصول على ذهبية منافسات الزوجى المختلط، بالفوز على الجزائر منذ قليل بنتيجة 2 / 1.

وتأهل أدهم حاتم وضحى هانى للنهائى بعد الفوز على زوجى موريشيوس أمس السبت .وتوج المنتخب الوطنى الأول لسيدات الريشة الطائرة بذهبية منافسات الفرق فى بطولة أفريقيا للكبار، ليتأهل إلى بطولة العالم بالدنمارك .

وحصد "الفراعنة" الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 2. وكان منتخبنا الوطنى قد فاز على نظيره الجزائرى الجمعة بنتيجة 3 - 2، قبل أن يفوز على نظيره الجنوب أفريقى بنتيجة 4 - 1.

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وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبا هم: مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوى والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا.

وتضم قائمة المنتخب الوطنى التى شاركت فى منافسات البطولة كلا من: أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمود منتصر ومنير فايز فى منافسات فردى الرجال.

كما تضم القائمة فى منافسات فردى السيدات كل من، ضحى هانى وهادية حسنى ونور يسرى وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد. ويشارك فى منافسات وزجى الرجال، أحمد صلاح ومعه أدهم حاتم، ومحمد مصطفى ومعه عبد الرحمن عبد الحكيم وأيضا محمود منتصر ومعه منير فايز.

وفى زوجى السيدات، هادية حسنى معها ضحى هاني، وجنا أشرف ومعها نور يسرى وأيضًا رحمة محمد ومعها هنا زاهر، وفى زوجى المختلط أحمد صلاح ومعه هادية حسني، وأدهم حاتم ومعه ضحى هانى وأخيرًا عبد الرحمن عبد الحكيم ومعه جنا أشرف.