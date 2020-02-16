المتحدة للخدمات الإعلامية توضح حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

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وأضاف صالح أن الأمور الخاصة بإقامة حفل قبل المباراة أو بعد المباراة أو حتى احتفالية بحضور اللاعبين بدولة الإمارات هى أمور تخص الجانب الإماراتي، وليس للشركة أي علاقة بها.
وأكد صالح أنه لا يعلم أي شيء عن حفل الفنان محمد رمضان، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الشركة مسئولة عن تنظيم مباراة السوبر لثلاث سنوات متتالية، ولم ننظم أي حفلات في أي مباراة منها من قبل.
وشدد صالح على أن الشركة تستلم ملعب المباراة وتبدأ مسئوليتها في إدارته قبل المباراة، ثم تعيده إلى المسئولين الإماراتيين مرة أخرى عقب المباراة، وما دون ذلك ليس للشركة أي مسئوليات أخرى.
وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
وضع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين قبل مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى، وذلك بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق، وتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق فى الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصرى.
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