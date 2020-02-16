شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الأهلي يفتتح فرع التجمع الخامس في حضور وزير الرياضة ومحافظ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اليوم الأحد في تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من قيادات الدولة فرع النادى الجديد بالتجمع الخامس، وتم وضع حجر الأساس الخاص بالفرع.

وانتهي الأهلي من المخطط العام لفرع التجمع وفق أفضل التصميمات الهندسية التى تلبى كافة الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التى تنتهى فى غضون عام من الآن.



الاهلى

وعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعه مساء أمس، الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تخص النادى فى المرحلة المقبلة، واتخذ المجلس القرارات التالية:

- تكليف خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التى تتوجه إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري، لخوض مباراة السوبر المصرى المقرر لها يوم 20 من نفس الشهر.

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- الموافقة على المواعيد الخاصة بمنتجع مصيف النادى بمرسى مطروح، على أن تبدأ الأفواج بداية من 9 أبريل المقبل وحتى 24 أكتوبر المقبل بواقع 25 فوجًا.

- المواققة على إدراج نشاط الرسم الرقمى ضمن الأنشطة الفنية المتاحة بمكتبات النادى.

- مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة فى علاج أمينة محمود، بطلة النادى ومنتخب مصر السابقة فى ألعاب القوى.

- الموافقة على مذكرة مدير عام النشاط الرياضى بشأن إنهاء التعاقد مع اللاعبة الأمريكية شاكيلا، المحترفة بصفوف فريق سيدات السلة بالنادى، والتعاقد مع اللاعبة لوكس "LUCAS" بدلًا منها.

- الموافقة على إقامة بطولة السفارات على ملاعب فرع النادى بالشيخ زايد.