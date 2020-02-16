عاجل.. قرار ناري من الناصيري بشأن ديسابر

الأحد 16 فبراير 2020

قرر سعيد الناصري رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي عقد إجتماع طارئ مع المدير الفني للفريق الفرنسي سيباستيان ديسابر الأسبوع المقبل بعد تراجع نتائج الفريق مؤخراً.



وكان الفريق المغربي قد خسر أمس السبت على ملعبه محمد الخامس على يد الدفاع الحسني الجديد بهدف واحد مقابل لا شيء لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المغربي للمحترفين .

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وتعتبر الهزيمة واحدة من الأسباب التي جعلت الجماهير الودادية تهتف ضد مجلس الإدارة وتطالبه بالبحث عن طريق للنجاه من الخسائر المتتالية حيث سيتدارس الناصيري مع الفرنسي أسباب تراجع الأداء .

كما أن المستوى لا يعجب الكثيرون وسيكون عليهم الوصول إلى حلول وسط على مستوى الإختيارات البشرية بعد أن أبعد الكثير من اللاعبين الأساسيين وأجلسهم على مقاعد البدلاء للإفلات من الإنتقادات الكثيرة.