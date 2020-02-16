رسمياً.. الكاف يحدد ملعب مباراة الزمالك والترجي

الأحد 16 فبراير 2020

تلقى مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري خاطب من الإتحاد الافريقي " الكاف " يفيد فيه بإقامة مباراة الترجي الرياضي التونسي على ملعب إستاد السلام وفق ما تم إخطاره به من إتحاد الكرة المصري .



ومن المُنتظر أن يلاقي الزمالك فريق نادي الترجي يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري على ملعب إستاد السلام في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

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قبل أن يصطدم الفريقان يوم السادس من شهر مارس على ملعب إستاد رادس الدولي في العاصمة التونسي لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي من أعرق المسابقات الأفريقية التي تقام للأندية .

وكان الزمالك قد حقق أول أمس الجمعة الفوز على الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف في العاصمة القطرية الدوحة ما يجعل أبناء باب سويقة على موعد مع الثأر .