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الفيصل يثني على مكاسب كأس العرب

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الأحد 16 فبراير 2020

رحب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بجميع المنتخبات التي سوف تشارك في بطولة كأس العرب التي ستقام للفئة العمرية تحت 20 عامًا في المملكة العربية بداية من يوم غداً وحتى الخامس من شهر مارس المقبل .

وفي بيان نشره حساب الاتحاد العربي لكرة القدم قال الفيصل أنه الجميع يسعى إلى بناء منظومة رياضية متكاملة من شأنها المساهمة في صنع وتطويرها ما يجعل تنميتها في الوطن العربي أمر قريب وسهل المنال .

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وأضاف أن المنظومة تعمل على إظهار وترشيح المواهب الشابة للعالم أجمع خلال المسابقات المختلفة للفئات العمرية والتي يكون فيها الطابع الفني طاغٍ والخبرات ستكون مفيدة للجميع في المستقبل الكروي الناصع .

وأنهى " بطولة كأس العرب أثمرت خلال السنوات القليلة الماضية مواهب كثيرة في مختلف الدول العربية واليوم تقام البطولة من أجل تحقيق نفس الأهداف وسنقدم بمشئية الله المزيد من النجوم المميزين .

 

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