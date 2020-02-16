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بشرى سارة لباريس سان جيرمان قبل موقعة بروسيا دورتموند

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الأحد 16 فبراير 2020

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشرى سارة قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة .

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وشارك النجم البرازيلي دا سيلفا في تدريبات فريقه الفرنسي اليوم الأحد الأمر الذي يجعله جاهزاً للعودة إلى المشاركة في المباريات بصورة طبيعية بعد أن غاب خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الإصابة .

كما إنتعش فريق البي إس جي بعودة مدافعه الفرنسي بريسنل كيمبييبي الذي أبعدته الإصابة عن مباراة أميان الأخيرة التي إنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين برباعية لحساب مباريات الليج آن.

يُذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة العملاق الألماني بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية في ذهاب دور الستة عشر من أعرق المسابقات الأوروبية .

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