سبب غريب وراء غياب المحمدي عن بعثة الأهلي

الأحد 16 فبراير 2020

غاب صالح المحمدي المدرب المساعد لفريق الكرة الاول بنادي أهلي جدة والمدير الفني المُحتمل للفريق عن البعثة المسافرة إلى الكويت والتي تستعد لمواجهة فريق نادي إستقلال طهران الإيراني لحساب مباريات دوري أبطال آسيا .



وعلم موقع " الخليج 365 " أن سبب غريب هو ما جعل المدير الفني المُنتظر للفريق الأهلاوي يتخلف عن السفر مع البعثة هو عدم حمل رخصة آسيوية تتيح له قياده الفريق على الرغم من أن الإدارة قررت بالفعل الإستغناء عن خدمات السويسري كريستيان جروس .

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وإستقرت إدارة النادي الأهلي على أن يقوم المدرب مازن بهكلي بتولي منصب المدير الفني مؤقتاً في المباراة المقبلة وهو الذي كان يعمل في الجهاز المعاون لجروس ويحمل رخصة آسيوية .

في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الأهلي على إستخراج رخصة آسيوية للمحمدي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تجهيزه ليكون متاح في بقية مباريات الفريق بدوري أبطال آسيا .

يُذكر أن الاهلي يستعد لمباراة قوية ستجمعه بفريق نادي إستقلال طهران الإيراني السابع عشر من فبراير على ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت لحساب مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا .