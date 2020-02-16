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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. صدام ناري بين سيتين ونجم برشلونة والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من العاصمة الإسبانية مدريد عن وجود خلاف قوي بين كيكي سيتين المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة ونجم البلوجرانا .
وقالت صحيفة " سبورت " أن قرارات سيتين أثارت غضب التشيلي أرتورو فيدال بعد أن تم إستبعاده من مباراة خيتافي الاخيرة التي فاز بها برشلونة بهدفين مقابل هدف يوم أمس السبت .
وأضافت الصحيفة إلى أن كثيرين توقعوا أن يكون فيدال في التشكيل الأساسية للفريق الكتالوني ضد خيتافي لكن سيتين قرر الدفع بثلاثي خلى من إسم التشيلي وهم بوسكيتس وآرثر ميلو وفرينكي دي يونج.
وظل اللاعب التشيلي جليس دكة البدلاء ولم يحصل سوى على خمسة دقائق فقط على حساب المهاجم اليافع أنسو فاتي ما يجعل القلق يتغلل إلى اللاعب بسبب قلة مشاركاته منذ قدوم المدير الفني الجديد للفريق .
وسبق وأن خرج التشيلي خلال شهر أكتوبر الماضي بأنه حزين لعدم اللعب بإنتظام تحت قيادة المدرب السابق فالفيردي قبل أن يؤكد نيته الرحيل للحصول على فرصة المشاركة في دقائق لعب أكثر .
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