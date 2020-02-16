الامارات | 3 مرشحين جدد في انتخابات اتحاد كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين جدد في انتخابات اتحاد كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم، بمقر الاتحاد في دبي، اسماء ثلاثة مرشحين جدد لعضوية اتحاد كرة القدم هم إبراهيم سليمان الحمادي وسالم عبد الله الشامسي وخلفان جمعة بالهول وذلك ضمن الأسماء المرشحة من قبل رئيس الاتحاد للانتخابات التي ستجرى في 12 مارس المقبل لانتخابات مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية الجديدة 2020 -2024 ، فيما يتنافس 13 مرشحا آخرين من بينهم 7 من أندية المحترفين و 6 من أندية الدرجة الأولى وذلك لشغل ثمانية مقاعد في عضوية مجلس الإدارة الذي سيتكون بخلاف منصب رئيس الاتحاد، من 11 عضوا منهم خمسة يمثلون أندية دوري المحترفين وثلاثة يمثلون أندية الدرجة الأولى وثلاثة آخرين يتم ترشيحهم من قبل رئيس الاتحاد.

وقامت اللجنة خلال اجتماعها أيضا بفحص استمارات 14 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة بعد غلق باب الترشيح عند الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الماضي واعتمدت اللجنة ترشحياتهم وهم : هشام محمد الزرعوني ( نادي الشارقة ) سالم علي الشامسي ( نادي العين ) سيف ماجد المنصوري ( نادي الظفرة ) يوسف حسين السهلاوي ( نادي الحمرية ) جمعة حمدان العبدولي ( نادي دبا ) أمل حسن بوشلاخ ( نادي رأس الخيمة ) سعيد أحمد رباع ( نادي التعاون ) علي حمد البدواوي ( نادي حتا ) حميد أحمد الطاير ( نادي النصر ) عامر حسين الصيعري ( نادي الوحدة ) عبدالله سعيد الكعبي ( نادي مصفوت ) فهد إسماعيل الحوسني ( نادي بني ياس ) أحمد يوسف درويش ( نادي الإمارات ).

وحسب الجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية يكون الموعد النهائي لاستقبال الطعون والبت فيها يوم الخميس المقبل على أن يكون الموعد النهائي لاختيار المرشح لمنصب الرئيس لقائمته النهائية يوم 27 الجاري.