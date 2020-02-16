الامارات | بالفيديو.. نجمات حسناوات يظهرن في بطولة "دبي للتنس" للمحترفات 2020

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم وعلى ملاعب "سوق دبي الحرة" للتنس في دبي، النسخة 20 من بطولة "تنس دبي" للسيدات، بمشاركة 12 من الحسناوات المصنفات الأوائل عالمياً، تتقدمهن حاملة لقب النسخة الماضية السويسرية بليندا بنتشيش المصنفة خامسة عالمياً، وبطلة نسختي 2017 و2018 والمصنفة رابعة عالمياً الأوكرانية إلينا سفيتولينا، والمصنفة الثانية عالمية وبطلة دبي لنسخة 2015 الرومانية سيمونا هاليب، بالإضافة إلى الأميركية صوفيا كينين المصنفة السابعة على العالم عقب فوزها الشهر الماضي بلقب بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربعة الكبرى "الغراند سلام" للموسم الجديد.
وتحدثت النجمات عن طموحاتهن في النسخة الحالية، والصعوبات المحتمل مواجهتها جراء القرعة التي وضعت في مشوراهن نحو اللقب لاعبات يتمتعن بالقدرة على خلق المفاجآت بجانب قوة الأداء التي منحتهن مراكز متقدمة في سلم التصنيف العالمي.
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