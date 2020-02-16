شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم نرويجي يدير «سوبر» الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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الطاقم النرويجي بقيادة سيفين أودفار موين، ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا.

ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو «حكم رئيسي»، وميرو جرجيتش «حكم مساعد».

الحكم النرويجي سبق وأن قاد مباراة الأهلي والزمالك في ختام موسم 2015-2016 ونهائي كأس مصر بين الأهلي والمصري عام 2017.