شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مصر يطيح بوادي دجلة من كأس مصر.. وينتظر الزمالك أو سموحة في ربع النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر فوزًا غاليًا على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة كأس مصر.

تقدم نادي مصر عن طريق مهاجمه الفرنسي ويليس ألفيس في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول 1-0 لصالح نادي مصر.

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وفي الشوط الثاني ارتفع المستوى الفني للمباراة وتبادل الفريقين السيطرة على الكرة حتى نجح رجب عمران في التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 73، قبل أن يضيف ألفيس الهدف الثاني القاتل لفريق مصر في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء 2-1.

بتلك النتيجة، يحجز نادي مصر مقعده في دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة كأس مصر، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة التي لم يتحدد موعدها.