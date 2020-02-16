شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يكثف اتصالاته بوزير الرياضة واتحاد الكرة لإقامة لقاء صن داونز باستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصالات اليوم بكلٍّ من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلي ورغبته في إقامة مباراته أمام صن داونز في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء ذلك لزيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة بطل جنوب إفريقيا المرتقبة التي تحتاج إلى تضافر الجهود لدعم الفريق في هذه المرحلة المهمة.