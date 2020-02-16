شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكلف مجموعة من المحاميين للدفاع عن مشجعي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على متابعة موقف مشجعين النادي الذين تم القبض عليهما أمس السبت، على هامش احتفالات الجماهير خلال استقبال الفريق الأول لكرة القدم بمطار القاهرة.

وتوج الزمالك بلقب بطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووفقًا للحساب الرسمي لرئيس الزمالك بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قام رئيس النادي بإيفاد عددا من المحامين لقسم النزهة لمتابعة موقف المشجعين عمرو أحمد عبدالحافظ ومحمود يحيى في القضية رقم 115 بقسم النزهة ومحاولة الحصول على قرار بإخلاء سبيلهما، مشددا على أنه لن يترك هذا الملف إلا بعد الاطمئنان على المشجعين.