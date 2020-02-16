شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» و«المحمدي» في بدلاء أستون فيلا.. و«سون» يقود هجوم توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، ودينيس سميث مدرب فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي الدولي المصري، محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد المحمدي، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: حراسة المرمى: رينا الدفاع: نجويو، إنجليز، هوز. الوسط: درينك وتر، تارجيت، جولبيرت. الهجوم: سماتا، جريليش، الغازي. Advertisements ويجلس على مقاعد البدلاء: نيلاند، تيلور، المحمدي، ناكامبا، هوريهان، تريزيجيه؟، باستون. فيما جاء تشكيل توتنهام على النحو التالي: حراسة المرمى: لوريس. الدفاع: ألديرفايرلد، سانشيز، دافيز. الوسط: وينكيز، داير، ديلي آلي، بيرجوين، مورا. الهجوم: سون. البدلاء: جازانيجا، فيرتونخين، تانجانجا، لا سيلو، سكيب.

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