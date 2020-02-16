مانشستر سيتي يواجه خطر سحب لقب 2014 منه وخسارة نجومه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي مانشستر سيتي الانكليزي يواجه خطر حسم نقاط من موسم 2013-2014، وهو الموسم الذي احرز فيه الفريق الازرق لقب ​الدوري الانكليزي الممتاز​،.



وبالتالي فان الفريق قد يخسر لقبه، وبالتالي فان خسارة اللقب قد تزيد الطين بلة بالنسبة للسيتي على مستوى مطابقة ارقامه المالية مع اسس اللعب المالي النظيف.

وهو ما يعني ان السيتي قد يجبر على عدد من لاعبيه ومنهم ​رحيم ستيرلينغ​، ​كيفين دي بروين​ وايمريك لابورت بسبب خساة الاموال التي قد تنتج عن سحب لقب العام 2014 والجوائز المالية التي تنتج عنه.