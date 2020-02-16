شكرا لقرائتكم مصر تحصد 3 فضيات و4 برونزيات في بطولة البريميرليج للكاراتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد لاعبو منتخب الكاراتيه 7 ميداليات متنوعة في بطولة البريميرليج الدولية المقامة في الامارات، وحقق لاعبو المنتخب ثلاث ميداليات فضية جاءت من نصيب ياسمين حمدي في وزن 55 كجم وفريال أشرف في وزن 68 كجم وشيماء أبو اليزيد في وزن فوق 68 كجم.

كما حصد لاعبو كاتا جماعي على الميدالية البرونزية في منافسات البطولة.

وحقق لاعبو المنتخب 3 برونزيات ايضا عن طريق جيانا فاروق على برونزية وزن 61 كجم، ومنه شعبان في وزن فوق ٦٨ كجم وعبدالله ممدوح في وزن ٧٥ كجم.

وتقام فعاليات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه في الإمارات خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري.

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وتضم قائمة المتتخب فى البطولة مالك سلامة، وعلى الصاوى، وعبد الله ممدوح، طه طارق، أحمد الأصفر، عبد الله هشام ، أحمد اشرف، محمد رمضان، رضوى سيد ، ياسمين حمدى ، جيانا فاروق ، فريال اشرف ، منة شعبان ، سارة عاصم ، اية هشام ، شيماء أبو اليزيد ، يوسف اشرف ، زياد محمد ، إسلام احمد ، أسماء مجدى ، تقى هشام ، شهد إيهاب ، سهيلة احمد ، ويرأس البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد .

وحصل 9 حكام مصريين على الشارة الدولية على هامش البطولة ، وهم كل من عاطف صابر ، محمود هاشم ، هشام الصادق ، سمر عبد الله ، وليد حمدلله ، أحمد حمدي ، سامح محمد ، محمود عباس رفاعي ، بسام محمود .