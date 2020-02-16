شكرا لقرائتكم أزمة جديدة تضرب الكاف وتهدد الأهلي والزمالك بعد فضيحة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن وجود ازمة جديدة ضربت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الأيام الماضية، عقب التقرير الذي انتشر مؤخرا عن نتائج لجنة التدقيق التي اكتشفت وجود فساد داخل الكاف من كبار مسئوليه.

وأكد موقع "انسايد وورلد فوتبول" الإنجليزي أن موجة استقالات ضربت الكاف في اليومين الماضيين حيث يستعد اثنين من كبار الموظفين مغادرة الكاف خلال أيام بجانب العديد من الأزمات المالية.

وبعيدًا عن الأزمات المالية والإدارية يعاني الكاف أيضًا من عدم القدرة على تحديد ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى الآن على الرغم من اقتراب المسابقة من نهايتها وتواجد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي أمس في رواندا لمناقشة إمكانية إقامة المباراة النهائية في العاصمة كيجالي.

وكشف التقرير الإنجليزي أن عبد المنعم باه مدير التسويق وأشتا صالح مديرة الشئون القانونية أبلغا معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي عزمهما على مغادرة الكاف وقال عبد المنعم باه مدير التسويق: الاستقالة لأسباب شخصية، من أجل الحصول على مزيد من الوقت مع العائلة" وتابع: "سأظل متاحًا بالكامل لإدارة كاف للمساعدة عند الحاجة وسأحرص على إعداد تقرير مفصل للمسئول الجديد الذى سيحل محلي، نحن في مؤسسة قوية ولدينا الكثير من الأشخاص القادرين على تولى المسئولية."

وباستقالة الثنائي ستضاف أزمات جديدة إلى مشاكل الفراغ الإداري في الكاف حيث تبقى إدارة الإعلام بدون مدير منذ منذ يوليو عندما غادرت ناتالي رابي بجانب رحيل محمد الشريعي المدير المالي، وكان لنقص الموظفين الكبار تأثير خطير على كفاءة المنظمة في الأشهر الأخيرة.

وظهرت ازمة أخرى وهى عدم صرف مستحقات الحكام وقال أحد منسقى المباريات الذى رفض ذكر اسمه: "نحن نطالب بمستحقاتنا المالية ويواصل قسم الحسابات إخبارنا بأن المستحقات في الطريق. لكن المال لا يأتي أبدا. لماذا يجب علي طلب حقوقي وعدم الحصول عليها؟"

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وتابع قائلا: "هل يدرك الاتحاد الإفريقي أنه من خلال عدم دفع المستحقات، فإنهم يدفعون بالكل إلى الفساد والحصول على رشاوي؟ نحن في مرحلة ربع النهائي الآن، ومن الوارد جدا أن يتم التلاعب بنتائج المباريات في ظل هذا الوضع المادي الردئ."

وتابع قائلا: "لم يتم دفع بعض الحكام بدلاتهم لمدة ستة أشهر الآن."

وينافس الأهلي والزمالك في ربع النهائي حيث يلتقى الأول مع صن داونز والثاني مع الترجي، ويبحث الثنائي عن التتويج حيث لم يحقق الشياطين الحمر منذ اللقب الثامن في 2013، بينما لم يحقق الأبيض اللقب منذ 2002.

في الوقت نفسه، قال أحد مسئولي الكاف أن المعارك السياسية بين الكبار في الاتحاد قد ألحقت أضرارًا جسيمة بين الموظفين وأوضح قائلا: "في خضم الصراع بين أعضاء اللجنة التنفيذية، ينسى الكثير منهم وجود موظفين في المنظمة والذين يعانون من هذا الصراع."

وتابع: "الكثير من الموظفين موجودون هنا فقط من أجل عملهم دون الدخول في أي صراعات."