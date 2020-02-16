شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الرجاء .. جماهير الدراويش تتوافد على الاستاد.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت جماهير الإسماعيلى فى التوافد بالمدرجات من أجل مؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء والمقرر انطلاقها عند الساعة السادسة من مساء اليوم فى ذهاب دور الــ4 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



الإسماعيلي ضد الرجاء (2)

الجهات الأمنية تفرض تشديدات أمنية بحيث يتم السماح فقط للجماهير الحاملة للتذاكر بدخول المدرجات ، فضلا عن السادة الاعلاميين ووسائل الاعلام الحاصلة على الحقوق وفقا للضوابط الموضوعة.



الإسماعيلي ضد الرجاء (3)

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور جماهيرى يصل إلى 5 آلاف مشجع بواقع 4500 مشجع أسمعلاوى و500 للفريق الضيف المغربى.



الإسماعيلي ضد الرجاء (4)

وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوي المغربي بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.



الإسماعيلي ضد الرجاء (1)

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وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الإسماعيلى مع ضيفه الرجاء البيضاوي الأحد المقبل لطاقم حكام عماني بقيادة أحمد أبو بكر سعيد كحكم ساحة ويعاونه كل من أبو بكر العمري مساعد أول ووراشد الغيثي مساعد ثاني ، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي.

ويطمح الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى في أن ينجح الدراويش بتسجيل نتيجة إيجايبة في مباراة الذهاب قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الإياب المقرر له 15 مارس المقبل لضمان حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية التي يحلم عشاق الفانلة الصفراء في التتويج بلقبها تعويضاً عن التراجع المحلى على صعيد مسابقة الدوري لاسيما بعد أن تلقى الدراويش هزيمتين على التوالي أمام أسوان ثم الزمالك بالمسابقة المحلية.

ونجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ، ويغيب عن الدراويش في مباراة الليلة باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى وعماد حمدى للإصابة.