شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على إقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد القاهرة بحضور 30 ألف مُشجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادى الأهلى موافقة رسمية من الجهات الأمنية بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى على استاد القاهرة الدولى، فى إطار ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا في حضور 30 ألف مُشجع ، وذلك عقب المفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية بين مسئولو النادي والجهات الأمنية ووزير الرياضة واتحاد الكرة.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى قد أجرى إتصالات بكلٍّ من: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلى ورغبته فى إقامة مباراته أمام صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

وجاء ذلك لزيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة بطل جنوب أفريقيا المرتقبة التى تحتاج إلى تضافر الجهود لدعم الفريق فى هذه المرحلة المهمة. ويلعب الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى يوم 29 فبراير الجارى بمصر ذهاباً، ثم سيحل بطل مصر ضيفاً على الفريق الجنوب أفريقى يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية، فيما يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى يوم 28 فبراير الجارى بمصر على أن يلتقى الفريقان فى تونس بلقاء العودة يوم 6 مارس المقبل.

ويلتقى الأهلى مع صن دونز يوم السبت 29 فبراير فى ذهاب ربع نهائى دورى ابطال أفريقيا تحت قيادة الحكم الكونغولى جون جاك نجامبو ندالا.

ويدير لقاء العودة فى جنوب أفريقيا بكارى جاساما فى السابع من شهر مارس المقبل.

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