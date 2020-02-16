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استاد السلام يستضيف موقعة الزمالك والترجي فى دورى أبطال إفريقيا

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جدة - عمرو شويل تقرر إقامة مباراة الزمالك والترجى التونسى، المحدد لها يوم 28 من شهر فبراير الجارى، على ستاد السلام، حيث تترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة الجديدة التى ستتجمع  الزمالك ضد الترجى، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريقان فى تحد جديد، حيث التقى الفريقان الجمعة الماضية، فى السوبر الإفريقى ونجح الأبيض فى الفوز باللقب الرابع فى تاريخه بعد حسم المواجهة بنتيجة 3-1.

فيما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد على اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة الترجى التونسى والتتويج بالسوبر الإفريقى، بداية من اليوم، الأحد، من أجل بدء الاستعداد لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبوظبى.

وعاشت القلعة البيضاء حالة من السعادة والأفراح بتتويج الفريق بلقب السوبر الإفريقى، عقب الفوز على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان أخر كأس سوبر توج به الأبيض فى عام 2003 على حساب الوداد المغربى ومن المقرر أن يغادر الفريق، القاهرة، غدا الإثنين، لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبوظبى، حيث ستغادر البعثة البيضاء إلى أبو ظبى، وذلك قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبين والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة.

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ومن المقرر أن يبدأ الزمالك تحضيراته لمواجهة الترجى عقب الانتهاء من خوض السوبر المصرى إلى جانب حسم ملف إقامة قمة الدورى المحدد لها يوم 24 من شهر فبراير الجارى، فى موعدها، من عدمه، بعدما طلبت إدارة الزمالك تأجيل تلك المباراة للاستعداد الجيد لمباراة الترجى.

 

 

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