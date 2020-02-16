شكرا لقرائتكم جولدى يجهز جنش لموقعة الأهلي فى السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك محمود جنش حارس الزمالك، لأول مرة، فى حراسة مرمى الفريق فى ودية جولدى فى اللقاء الذى سيقام اليوم، الأحد، لتجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الدفع بجنش فى تلك الودية لتجهيزه لمنافسات الفترة القادمة بداية من مواجهة الأهلى، التى ستُقام على ستاد محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل، فى بطولة السوبر المصرى.

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واستعاد الزمالك لجهود جنش مؤخرا بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس ولم يشارك مع الفريق فى أية مباراة رسمية حيث عقد معه كارتيرون جلسة وأكد له إن إشراكه فى المباريات الرسمية سيحدث بعد تجهيزه من خلال الوديات وفي الوقت نفسه يخوض لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة الترجى، تدريبات استشفائية وتأهيلية قبل المباراة الودية التى سيخوضها الأبيض اليوم أمام جولدى.

ومن المقرر أن تغادر البعثة البيضاء إلى أبو ظبى، غدًا الإثنين، قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبين والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، ومن المقرر، أن يشهد المران الأول للأبيض اليوم عقد مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، جلسة مع اللاعبين لتقديم التهنئة لهم على التتويج بلقب السوبر بعد استقبالهم فى مطار القاهرة، وتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق السوبر المصرى على حساب الأحمر، كما ستشهد الجلسة قيام رئيس النادى بصرف المكافآت الخاصة باللاعبين عن التتويج الأخير بالسوبر الإفريقى، لدعمهم وتحفيزهم قبل القمة المرتقبة.