شكرا لقرائتكم أهلي جدة يبحث عن التعويض أمام استقلال طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث أهلي جدة عن انتصاره الأول حينما يستضيف نظيره استقلال طهران الإيراني، في المواجهة التي يحتضنها استاد جابر الأحمد بالكويت، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، يوم الاثنين.

ويعيش الأهلي أوضاعاً فنية غير مستقرة بعدما قررت إدارته إقالة السويسري كريستيان غروس عقب الخسارة أمام الوحدة يوم الجمعة الماضية في دوري كأس محمد بن سلمان.

وكلفت الإدارة الأهلاوية المدرب السعودي مازن بهكلي لقيادة الفريق بصفة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد يكمل الموسم.

ولم تكن إقالة غروس هي الأولى للأهلي هذا الموسم، حيث سبق أن أقالت الإدارة السابقة مدرب الفريق الكرواتي برانكو بعد مرور 3 مراحل من انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يعتبر بهكلي المدرب الرابع للفريق هذا الموسم بعد برانكو وصالح المحمدي الذي حضر بصفة مؤقتة والسويسري غروس.

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وعانى الأهلي من تذبذب المستوى وسوء النتائج والتي كانت آخرها خسارته أمام الوحدة يوم الجمعة، لتتضاءل فرصة الفريق في المنافسة على لقب الدوري، حيث يتخلف بفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال.

وكان الأهلي قريباً من تحقيق الفوز في أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا حينما كان متقدماً بهدف على مضيفه الوحدة الإماراتي، إلا أن الأخير سجّل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وسيكون بإمكان مدرب الأهلي الاستعانة بالمهاجم السوري، عمر السومة، بعدما أخذ الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة أساسياً في اللقاء عقب ابتعاده عن الفريق لمدة 3 أسابيع بسبب كسر في الكتف.

وفي المقابل يبحث استقلال طهران عن تحقيق فوزه الأول في هذه النسخة أو الخروج على الأقل بنتيجةٍ إيجابية كون اللقاء سيكون على أرض الأهلي.

ولم يتمكن استقلال طهران من تحقيق الفوز في مباراته الأولى عقب تعادله أمام مضيفه الشرطة الإماراتي 1-1 لتتساوى فرق المجموعة بنفس النقاط والأهداف.