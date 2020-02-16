شكرا لقرائتكم الهلال يواجه شباب الأهلي بهدف تعزيز صدارته الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الهلال السعودي لتعزيز صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً أمام مضيفه شباب الأهلي، في المواجهة التي يحتضنها استاد راشد بمدينة دبي الإماراتية، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، يوم الاثنين.

واستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه يوم الاثنين الماضي، حينما انتصر على ضيفه شاهر خودرو الإيراني 2-صفر، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي الذي فاز على ضيفه شباب الأهلي.

ويدخل الهلال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد الانتصارات المتتالية التي يحققها الفريق برفقة مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو والتي كان آخرها فوزه أمام مضيفه الفيحاء 1-صفر ليتصدر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفارق 3 نقاط عن وصيفه النصر.

وتنفس رازفان الصعداء بعد تأكد مشاركة الثلاثي ياسر الشهراني وعبدالله عطيف وسالم الدوسري والذين غابوا عن لقاء الفيحاء الماضي بسبب الإصابة.

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ومن المتوقع أن يعيد مدرب الهلال الثلاثي الإيطالي سباستيان جوفينكو والمهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز وقائد الفريق سلمان الفرج للتشكيلة الأساسية بعد أن فضّل إراحتهما بوضعهما على قائمة البدلاء في مواجهة الفيحاء الماضية.

وفي المقابل يتطلع شباب الأهلي دبي إلى تعويض خسارته أمام باختاكور الأوزبكي الأسبوع الماضي بافتتاح مبارياته بدوري أبطال آسيا.

ويأمل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي في أن يستعيد فريقه توازنه لاسيما أن الخسارة على أرضه أمام الهلال ستصعب مهمته في المنافسة على التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وعانى شباب الأهلي كثيراً في آخر 3 مباريات خاضها، حيث تعادل أمام الفجيرة وخسر أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي وخسر أمام باختاكور الأوزبكي في دوري الأبطال.

وقدّم شباب الأهلي مستوياتٍ مميزة هذا الموسم وعلى الرغم من تعثره في آخر مباراتين في الدوري الإماراتي إلا أنه لا يزال يتصدر الترتيب برصيد 36 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه العين.