شكرا لقرائتكم الرابطة تنقل لقاء الشباب وضمك من ملعب "الملز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، نقل مواجهة الشباب وضمك ضمن الجولة 19 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.
وكان من المقرر أن تقام المباراة في ملعب الأمير فيصل بن فهد مساء الخميس المقبل، لكن تم نقلها لملعب الأمير خالد بن سلطان.
وأوضحت اللجنة، أن نقل المواجهة جاء بناء على الخطاب الذي تلقته من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن طلب نقل المواجهة بسبب انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد ببرنامج صيانة لأرضية الملعب الرئيسي.
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