مباراة "أول ستار": جائزة أفضل لاعب ستحمل اسم براينت

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ان جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم ("أول ستار") الاستعراضية التي تقام الأحد في شيكاغو، ستحمل اسم الأسطورة كوبي براينت الذي قضى مؤخرا في تحطم طائرة مروحية.

وقال مفوض رابطة الـ "ان بي ايه" آدم سيلفر إن براينت، النجم السابق لفريق لوس أنجليس ليكرز، "هو مرادف لمباراة كل النجوم ويجسد روح هذا الاحتفال العالمي بلعبتنا (...) تحين دائما الفرصة للتنافس مع الأفضل، وقدم أداء على أعلى مستوى من أجل ملايين المشجعين حول العالم".

وكان براينت (41 عاما) وابنته جيانا (13 عاما) من ضمن تسعة أشخاص لقوا حتفهم لدى تحطم طائرة مروحية كانوا على متنها في ولاية كاليفورنيا الأميركية في 26 كانون الثاني/يناير الماضي.

ولم يعرف براينت فريقا غير ليكرز في مسيرة امتدت بين العامين 1996 و2006، وأصبح خلالها أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة. وأحرز اللاعب لقب الـ "ان بي ايه" خمس مرات، واختير أفضل لاعب في الدوري لعام 2008، وأفضل لاعب في مباراة كل النجوم أربع مرات.

وسيطغى تكريم براينت على المباراة الاستعراضية السنوية. وعلى سبيل المثال، سيرتدي الفريق الذي يقوده اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، نجم فريق ميلووكي باكس، قميصا يحمل الرقم 24 الذي ارتداه براينت في معظم مراحل مسيرته، بينما سيرتدي الفريق الذي يقوده ليبرون جيمس، النجم الحالي لليكرز، قميصا يحمل الرقم 2 الذي كانت تحمله جيانا براينت.

وكال العديد من النجوم المشاركين في المباراة، المديح لبراينت في تصريحاتهم السبت، ومنهم اللاعب اليوناني الذي اعتبر ان "ارتداء الرقم 24 وارتداء ليبرون الرقم 2 هو شرف كبير. لم أكن أرغب في ان يتم ذلك بأي طريقة أخرى لتمثيل كوبي و+جيجي+ في مباراة مساء الغد (الأحد)".

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ووصف أنتيتوكونمبو براينت بأنه "مايكل جوردان جيلنا"، موضحا انه "وجّه إلي النصائح في الأعوام الأخيرة من مسيرتي، هو شخص كان دائما حاضرا من أجلي (...) في الدوري المنتظم، في الأدوار النهائية ("بلاي أوف")، قال لي إنه كلما احتجت الى أمر ما، يمكنني اللجوء إليه".

وتابع "لقد كان حاضرا دائما بالفعل".

وشدد اليوناني البالغ من العمر 25 عاما والذي اختير أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، على انه "خلال نشأتي، كان براينت مثالي الأعلي. كان من الأشخاص الذين أعطوا اللعبة الكثير، أعطوا اللاعبين".

وستشكل المباراة مناسبة أيضا لتكريم المفوض السابق للرابطة ديفيد ستيرن الذي رحل في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، ويعد العقل المدبر لعولمة كرة السلة الأميركي بعدما تولى إدارة البطولة لنحو 30 عاما.

وقال لاعب بوسطن سلتيكس كيمبا ووكر ان "الوفاة المأسوية لكوبي وجيجي وبقية الأشخاص الذين كانوا على متن تلك الطائرة وعائلاتهم، وديفيد ستيرن، بالتأكيد ستكون نهاية أسبوع عاطفية للاحتفاء بهؤلاء بأفضل ما يمكن (...) كانوا يعنون الكثير للعبتنا. لقد ساهموا في نمو اللعبة بشكل كبير. لدينا كم كبير من الاحترام لهم".