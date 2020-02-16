بث مباشر ريال مدريد وسيلتا فيجو Yalla shoot كورة لايف رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد RealMadrid 16-2 صراع الصدارة

بث مباشر ريال مدريد وسيلتا فيجو Yalla shoot كورة لايف رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم كورة ستار Real Madrid الاسطورة يوتيوب الريال مباشر، متابعي ومشجعو الميرنجي ريال مدريد على موعد متجدد مع مباريات فريقهم في الدوري الأسابني ولكن مع مباراة قوية واختبار حقيقي آخر حين يواجهون فريق سيلتا فيجو في صراع الصدارة مع برشلونة التي فازت أمس على ليفانتي، ، ويبحث الريال اليوم عن استكمال نغمة الانتصارات التي شهدها الفريق مؤخرا لاسيما مع عودة هازارد.

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بث مباشر ريال مدريد Kora Live، يلا شوت رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو كورة اون لاين بلس، يلا شوت ريال مدريد مباشر، كشف زيدان المدير الفني للملكي ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي يدخل بها المواجهة امام سيلتا فيجو، في الجولة الـ24 من الليجا، في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” سانتياجو برنابيو “، واستدعى المدرب الفرنسي 19 لاعباً من أجل التواجد في اللقاء، حيث شهدت القائمة دخول هازارد بعد عودته المرتقبة بشدة من الاصابة التي حرمت جماهير اليرنجي منه لمدة 3 شهور.

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يلا شوت ريال مدريد مباشر، بث مباشر كورة لايف بي ان سبورت ريال مدريد وسيلتا فيجو كورة اونلاين لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد الآن، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يسعى لاستغلال العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بعده خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، الأمر الذي يفتح باب الاحتمالات أمام رحيل بعض نجومه، وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أكثر من يثير اهتمام الريال داخل مانشستر سيتي هو الثنائي رحيم سترلينج الذي سبق وعرض تبادله مع بيل مقابل 80 مليون جنيه إسترليني وكيفين دي بروين.