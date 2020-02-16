شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم نرويجي يدير مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
وضع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين قبل مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى، وذلك بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق، وتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق فى الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصرى.
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