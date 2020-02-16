شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك والترجى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك والترجى التونسى، المحدد لها يوم 28 من شهر فبراير الجارى، باستاد السلام، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

والتقى الزمالك مع الترجى التونسى الجمعة الماضى فى كأس السوبر الأفريقى باستاد الغرافة القطرى، وانتهت المباراة لصالح أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليُحقق الفريق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى عام 2003 على حساب الوداد المغربى.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الزمالك والترجى، فى ذهاب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها بالقاهرة يوم 28 فبراير الجارى ويعاون رضوان جيد كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الترجي بثلاثية مقابل هدف في كأس السوبر الأفريقي ليتوج بلقبه الرابع.

تقرر إقامة مباراة الزمالك والترجى التونسى، المحدد لها 28 من شهر فبراير الجارى باستاد السلام، وتترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة الجديدة التى ستتجمع الزمالك ضد الترجى، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريقين فى تحد جديد، حيث التقى الفريقان الجمعة الماضى فى السوبر الأفريقى ونجح الأبيض فى الفوز باللقب الرابع فى تاريخه بعد حسم المواجهة بنتيجة 3-1.

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فيما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد على اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة الترجى التونسى والتتويج بالسوبر الإفريقى، بداية من اليوم، الأحد، من أجل بدء الاستعداد لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبوظبى.

وعاشت القلعة البيضاء حالة من السعادة والأفراح بتتويج الفريق بلقب السوبر الإفريقى، عقب الفوز على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على استاد الغرافة القطرى، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان أخر كأس سوبر توج به الأبيض فى عام 2003 على حساب الوداد المغربى ومن المقرر أن يغادر الفريق، القاهرة، غدا الإثنين، لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبوظبى، حيث ستغادر البعثة البيضاء إلى أبو ظبى، وذلك قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبين والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة.