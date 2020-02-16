شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ضد الرجاء.. بدء توافد الجماهير على ملعب المباراة وتشديدات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجهات الأمنية تفرض تشديدات أمنية، بحيث يتم السماح فقط للجماهير الحاملة للتذاكر بدخول المدرجات، فضلا عن الإعلاميين ووسائل الإعلام الحاصلة على الحقوق، وفقا للضوابط الموضوعة.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا يصل إلى 5 آلاف مشجع، بواقع 4500 مشجع إسماعيلاوى و500 للفريق الضيف المغربى.

وكان الإسماعيلى قد تأهل على حساب الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى البطولة، بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

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وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الإسماعيلى مع ضيفه الرجاء البيضاوى الأحد المقبل لطاقم حكام عمانى بقيادة أحمد أبو بكر سعيد كحكم ساحة ويعاونه كل من أبو بكر العمرى مساعد أول ووراشد الغيثى مساعد ثانى، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي.

ويطمح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى فى أن ينجح الدراويش بتسجيل نتيجة إيجايبة فى مباراة الذهاب قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الإياب المقرر له 15 مارس المقبل لضمان حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية التى يحلم عشاق الفانلة الصفراء فى التتويج بلقبها تعويضاً عن التراجع المحلى على صعيد مسابقة الدورى لاسيما بعد أن تلقى الدراويش هزيمتين على التوالى أمام أسوان ثم الزمالك بالمسابقة المحلية.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى، ويغيب عن الدراويش فى مباراة الليلة باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى وعماد حمدى للإصابة.