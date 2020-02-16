شكرا لقرائتكم خبر عن لا وقت للراحة.. عمرو السولية يتدرب فى الجيم استعداداً لسوبر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلي، صوراً عبر حسابه على إنستجرام، ظهر خلالها لاعب وسط الأهلى يؤدى تدريبات منفردة فى صالة الجيم، رغم حصول الفريق الأحمر على راحة استعداداً للسفر إلى الإمارات لملاقاة الزمالك فى كأس السوبر المصرى مساء الخميس المقبل.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى راحة من التدريبات استعدادًا لرحلة أبوظبى، والتى يواجه فيها الزمالك فى السوبر المحلى، المقرر لها الخميس المقبل بالإمارات، والتى تجمع الأهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية، والزمالك بطل كأس مصر.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، قد حرص على حضور مران فريقه، أمس السبت، الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، فى انطلاق استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها الخميس المقبل بالإمارات.

تأتى زيارة الخطيب لمران الفريق لتحفيز اللاعبين قبل قمة السوبر المرتقبة والتى يعول عليها الفريق الكثير للحفاظ على لقب السوبر وأيضا كنوع من الدافع المعنوى الكبير للاعبين قبل مواجهتى صن دوانز الجنوب افريقى فى دور الثمانية لدورى ابطال افريقيا المقرر الهام يومى 29 فبراير الجارى و7 مارس المقبل.

من جانبه أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة الدكتور خالد محمود، على جاهزية محمد مجدى قفشة لاعب وسط الفريق من الناحية الطبية للمشاركة فى السوبر أمام الزمالك، وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفنى.

وأوضح الجهاز الطبى أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة فى الركبة، وفضل الجهاز الفنى منحه بعض الراحة وعدم مشاركته فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى الممتاز.

Advertisements

وينتظم قفشة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.



السولية



السوليه



عمرو السولية لاعب الاهلي