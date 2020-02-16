شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يكثف اتصالاته بوزير الرياضة ورئيس الجبلاية لإقامة لقاء صن داونز باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اتصالات اليوم بكلٍّ من: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلى ورغبته فى إقامة مباراته أمام صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

جاء ذلك لزيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة بطل جنوب أفريقيا المرتقبة التى تحتاج إلى تضافر الجهود لدعم الفريق فى هذه المرحلة المهمة.

ويلعب الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى يوم 29 فبراير الجارى بمصر ذهاباً، ثم سيحل بطل مصر ضيفاً على الفريق الجنوب أفريقى يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية، فيما يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى يوم 28 فبراير الجارى بمصر على أن يلتقى الفريقان فى تونس بلقاء العودة يوم 6 مارس المقبل.

Advertisements

الأهلى والزمالك طلبا إقامة مباراتيهما مع صن داونز والترجى باستاد القاهرة، لكن الجهات الأمنية كان لها رأى آخر حتى الآن، وقررت إقامة مباراة الأهلى وصن داونز فى استاد السلام، ولم تحدد ملعب الزمالك والترجى.

وأسندت لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أسندت مسؤولية إدارة لقاء الزمالك والترجى التونسى بمصر إلى الحكم المغربى رضوان جيد، فيما يُدير الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة العودة بتونس.

أما مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز سيُديرها الكونغولى جون جاك ندالا فيما سيُدير الحكم الجامبى باكارى جاساما مباراة العودة بجنوب أفريقيا.