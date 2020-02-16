شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مصر يهزم دجلة 2 / 1 ويصعد لدور الـ8 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة وادى دجلة ونادى مصر بفوز الأخير 2/1 أحرز هدفي نادي مصر الفرنسي الفيس في الدقيقة 45 و82 بينما أحرز هدف وادي دجلة الوحيد رجب عمران في الدقيقة 72، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد السلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادي مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

جاء الشوط الأول ضعيف المستوى من جانب الفريقين وإن كان أكثر استحواذ من قبل لاعبي إف سي، ولم ينجح المهاجمون فى تشكيل أي خطورة على دفاعات الفريق الآخر وأنحصر اللعب في وسط الملعب ونجح دفاع الفريقين فى غلق المساحات ولم يتعرض حارس المرمي لأى خطورة تذكر، قبل أن ينجح فريق مصر في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 45 من عُمر الشوط احرزه المهاجم الفرنسي الفيس.

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بينما جاء الشوط الثاني أفضل على المستوى الفني، ونجح دجلة في احراز هدف التعادل عن طريق رجب عمران قبل أن يقتل الفرنسي الفيس المباراة لصالح فريقه بإحرازه الهدف الثاني.

جاء تأهل وادى دجلة لهذا الدور عقب الفوز على بيلا بأربعة أهداف دون رد فيما تأهل نادى مصر عقب تخطى عقبة الجونة 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

وتعد مباراة اليوم استمرارًا للمنافسة بين الفريقين اللذين يصارعان بعضهما البعض بمسابقة الدوري على النجاة من دوامة الهبوط، حيث يحتل دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير للمسابقة برصيد 11 نقطة بعد ختام مباريات الدور الأول للدورى.