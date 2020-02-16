شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 16 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك، 140 ألف جنيه أول مكافأة من الزمالك للاعبين بعد التتويج بالسوبر .

أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة الدكتور خالد محمود، على جاهزية محمد مجدى قفشة لاعب وسط الفريق من الناحية الطبية للمشاركة فى السوبر أمام الزمالك، وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفنى.

التعاون السعودى يستهدف ضم "أبو جبل" من الزمالك فى الصيف

كشف محمد أبو جبل، حارس الزمالك، عن تلقيه عرضاً سعودياً خلال فترة الانتقالات الأخيرة، رافضًا الكشف عن هويته بسبب رغبته فى الاستمرار مع الزمالك هذا الموسم بعد عودته إلى قلعة ميت عقبة قادما من سموحة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

140 ألف جنيه أول مكافأة من الزمالك للاعبين بعد التتويج بالسوبر

حرص مسؤولو الزمالك على صرف مكافأة فورية للاعبين بعد الفوز بالسوبر الإفريقى بقيمة تقارب 140 ألف جنيه موزعة على الجهاز الفني واللاعبين، وهي المكافأة الفورية، التى جاءت بناءً على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى الذى طالب مسؤولو البعثة فى السوبر بصرف كل المتبقى من المبلغ المُخصص لتلك الرحلة إلى الجهاز واللاعبين.

عمرو الجناينى عن إقالة الغندور وتعيين سمير عثمان: "غير صحيح"

كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن جمال الغندور هو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحالى ولا نية لتغييره كما يتردد، وأن الحديث عن استقدام سمير عثمان لرئاسة اللجنة لا أساس له من الصحة، وقال الجناينى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الغندور مستمر فى رئاسة لجنة الحكام، وما تردد حول تغييره شائعات لا أساس لها من الصحة".

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الأهلي لـ صالح جمعة: الإعارة أو التدريب منفرداً لنهاية الموسم

حاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق من خلال إعارته لمدة 6 أشهر، بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، لدرجة أن الأخير يرفض خوض اللاعب التدريبات الجماعية برفقة باقى زملائه، وطلب رحيله بشكل رسمي.

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

تحدث طارق السعيد، نجم الزمالك والأهلى السابق، عن التحكيم في الدورى المصرى، وذلك قبل أيام من مباراة السوبر المحلى التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل بالإمارات.

استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على اصطحاب جميع لاعبى الفريق المُقيّدين فى القائمة للإمارات تمهيداً لخوض مباراة الزمالك فى السوبر المحلي المقرر لها الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى، وتقرر سفر لاعبى الفريق للتواجد فى هذا الحدث المهم، ويترأس البعثة خالد الدرندلى أمين الصندوق.