شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء بالضرب على طاقم حكام طوخ والبلاستيك.. وإلغاء المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عماد العقاد الحكم المساعد فى مباراة طوخ أمام فريق البلاستيك للاعتداء عليه من قبل الجماهير في دوري القسم الثالث وتعرض الحكم لإصابة في الوجه، ليتم إلغاء المباراة من قبل حكم الساحة محمد علاء.

بدأت الواقعة عندما طلب الحكم محمد علاء إخلاء الملعب من الجماهير وتم بالفعل ذلك ومع بداية الشوط الثاني تتواجد الجماهير وتقوم بإلقاء الطوب لتصيب الحكم المساعد عماد العقاد ليتم إلغاء المباراة من قبل الحكم.

وتوجه طاقم الحكام إلى المستشفى لعلاج الحكم، وتم إعداد تقرير بالواقعة لرفعه إلى لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، خاصة أن هذه هي الواقعة الثانية للإعتداء على الحكام بعد إصابة حكم في عينه مؤخرًا.

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كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن جمال الغندور هو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحالى ولا نية لتغييره كما يتردد، وأن الحديث عن استقدام سمير عثمان لرئاسة اللجنة لا أساس له من الصحة، وقال الجناينى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الغندور مستمر فى رئاسة لجنة الحكام، وما تردد حول تغييره شائعات لا أساس لها من الصحة".

وكانت أنباء قد ترددت حول تفكير اتحاد الكرة فى إقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، بسبب ارتباطه بتحليل الدورى السعودى لإحدى الفضائيات السعودية وسفره المستمر خارج مصر، وذهبت هذه الأنباء إلى أن اتحاد الكرة يدرس تعيين سمير عثمان بدلاً من الغندور، وهو الاتجاه الذى يقوده اثنان من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حسبما ذهبت هذه التقارير، قبل أن يؤكد الجناينى أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن الغندور مُستمر فى عمله.