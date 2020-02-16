شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يراجع ثلاثية الأهلي فى المصري قبل موقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على مراجعة مباراة الأهلى والمصرى، والتى جمعت الفريقين مؤخراً ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، وفاز بها الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

ويسعى النحاس لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق البورسعيدى قبل موقعة كأس مصر المرتقبة بين المقاولون والمصرى، والتى تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

يذكر أن المقاولون العرب قد تغلب على المصرى فى مباراة الدور الأول من الدورى العام بالموسم الجارى، بهدف نظيف، سجله محمد سمير مدافع ذئاب الجبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

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وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى.

وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقائين فقط.

على الجانب الآخر، يحتل النادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، المركز العاشر فى مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز المصرى فى 5 مباريات وتعادل فى مثلهم، وتلقى أبناء المدينة الباسلة الهزيمة فى 6 مباريات أخرى.