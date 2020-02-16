شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد وحكام الأهلي والزمالك فى ربع نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انشغال الوسط الكروى بمواجهة الأهلي والزمالك ، المقرر لها الخميس المقبل بأبوظبى فى السوبر المحلي، إلا أن هناك من يُبدى اهتماماً واضحاً بمباراتى الأهلي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن هاتين المباراتين سيكون لهما دور كبير للفريقين فى مسيرتهما خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يلعب مع صن داونز الجنوب أفريقي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يلتقى الزمالك مع الترجي التونسي فى نفس الدور، ونرصد فى التقرير التالى عدة أمور وتساؤلات خاصة بمباراتى بطلى مصر مع الترجي وصن داونز فى بطولة أفريقيا:

س: ماذا عن موعد مباراتى الأهلي والزمالك فى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا؟

ج: الأهلي سيلعب مع صن داونز الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير الجارى بمصر ذهاباً، ثم سيحل بطل مصر ضيفاً على الفريق الجنوب أفريقي يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية، فيما يلتقى الزمالك مع الترجى التونسي يوم 28 فبراير الجارى بمصر على أن يلتقى الفريقان فى تونس بلقاء العودة يوم 6 مارس المقبل.

س: أين تٌقام مباراتا الأهلي والزمالك أمام بطلى جنوب أفريقيا وتونس؟

ج: الأهلي والزمالك طلبا إقامة مباراتيهما مع صن داونز والترجى باستاد القاهرة، لكن الجهات الأمنية كان لها رأى آخر حتى الآن، وقررت إقامة مباراة الأهلى وصن داونز فى استاد السلام، ولم تحدد ملعب الزمالك والترجى.

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س: ماذا عن عدد الجمهور فى المباراتين بمصر؟

ج: المعلومات تُشير إلى أن عدد الجمهور سيكون عشرة آلاف مُشجع حتى الآن.

س:وماذا عن حكام مباريات الأهلي فى ربع نهائى أفريقيا؟

ج: لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسندت مسؤولية إدارة لقاء الزمالك والترجى التونسى بمصر إلى الحكم المغربي رضوان جيد، فيما يُدير الحكم الجزائري مصطفى غربال مباراة العودة بتونس.

أما مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز سيُديرها الكونغولى جون جاك ندالا فيما سيُدير الحكم الجامبى باكارى جاساما مباراة العودة بجنوب أفريقيا.