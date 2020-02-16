شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يتقدم على دجلة بهدف فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة وادى دجلة ونادى مصر بتقدم الأخير بهدف نظيف، فى المباراة المقامة حالياً على استاد السلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر. وجاء الشوط الأول ضعيف المستوى من جانب الفريقين ولم ينجح المهاجمون فى تشكيل أي خطورة على دفاعات الفريق الأخر وأنحصر اللعب في وسط الملعب ونجح دفاع الفريقين فى غلق المساحات ولم يتعرض حارس المرمي لأى خطورة تذكر، قبل أن ينجح فريق مصر في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 45 من عُمر الشوط احرزه المهاجم الفرنسي الفيس.

تأهل وادى دجلة لهذا الدور عقب الفوز على بيلا بأربعة أهداف دون رد فيما تأهل نادى مصر عقب تخطى عقبة الجونة 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

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وتعد مباراة اليوم استمراراً للمنافسة بين الفريقين اللذين يصارعان بعضهما البعض بمسابقة الدوري على النجاة من دوامة الهبوط، حيث يحتل دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير للمسابقة برصيد 11 نقطة بعد ختام مباريات الدور الأول للدورى.

ويسعى وادى دجلة لحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية لكأس مصر لاسيما في ظل نتائجه المتراجعة بالدوري والتي أدت لنهاية علاقته مع اليوناني جونيس بالتراضى بعد هزيمة الفريق بثلاثية دون رد، وقاد جونيس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل فى مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا أحرزها لاعبو الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.