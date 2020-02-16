اتحاد الكرة يعلن حكام قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، الطاقم التحكيمي الذي سيدير لقاء الأهلي والزمالك في السوبر المصري والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل.

وأفادت الصفحة الرسمية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، أن النرويجي سيفين أودفار موين سيدير القمة، على أن يعاونه الثنائي ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكمًا رابعًا.

ومن المقرر أن يتولى مسئولية تقنية الفيديو كل من الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

جدير بالذكر أن مباراة السوبر ستقام على ملعب "محمد بن زايد" بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.